Бывает и такое. Альпака выбежала на поле, прервав футбольный матч

Кажется, некоторые футболисты испугались.

В Англии проходил календарный футбольный матч графства Западный Йоркшир между командами "Карлтон Атлетик" "Илкли Таун", как, вдруг, в какой-то момент на поле выскочила альпака - это домашнее животное рода лам, которое разводят в высокорных районах Южной Америки - в Андах.

Альпака, неведомым образом оказавшись в Англии, перепрыгнула через ограждение футбольного поля и прошлась по газону, приблизившись к скамейке запасных одной из команд.

После того, как животное соизволило покинуть поле, матч продолжился.