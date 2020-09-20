Бывает и такое. Альпака выбежала на поле, прервав футбольный матч

20 сентября 2020 г. 16:43
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, некоторые футболисты испугались.

В Англии проходил календарный футбольный матч графства Западный Йоркшир между командами "Карлтон Атлетик"  "Илкли Таун", как, вдруг, в какой-то момент на поле выскочила альпака - это домашнее животное рода лам, которое разводят в высокорных районах Южной Америки - в Андах.

Альпака, неведомым образом оказавшись в Англии, перепрыгнула через ограждение футбольного поля и прошлась по газону, приблизившись к скамейке запасных одной из команд.

После того, как животное соизволило покинуть поле, матч продолжился.

Видео: 

Pitch invading Alpaca halts Yorkshire football match

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