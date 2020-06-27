Бывает и такое. Но очень редко. Гол пяткой в свои ворота

Автогол - это всегда неприятно для того футболиста, кто забивает его в ворота своей команды. Но при этом иногда выходят "изысканные" взятия своих ворот.

В матче 9-го тура чемпионата Южной Кореи по футболу между командами "Пусан" и "Соннам" футбоилст "Пусана" Парк Юн Кан провел на 9-й минуте матча как раз такой "изысканный" автогол, умудрившись направить пяткой мяч в свои ворота. Этот "самострел" ниже в видеообзоре матча на 1:05.

Во втором тайме "Пусан" сравнял счет после дальнего мощного удара своего бразильского легионера Ромуло. И в итоге - ничья 1:1 в матче, в котором забивали исключительно футболисты "Пусана" - в свои и чужие ворота. Зато в составе "Соннама" два футболиста были удалены с поля, и команда доигрывала матч вдевятером.