Бывшая синхронистка харьковчанка Екатерина Садурская установила рекорд Украины по фридайвингу

Призер чемпионатов мира и Европы по синхронному плаванию харьковчанка Екатерина Садурская, закончившая карьеру синхронистки весной 2017 года, установила национальный рекорд Украины на Открытом чемпионате Польши по фридайвингу.

Садурская заняла третье место в дисциплине «динамика в ластах», проплыв под водой 174 метра. Это на два метра больше прежнего рекорда Украины, который был установлен в 2015 году другой харьковчанкой Натальей Жарковой, которая ныне тренирует Садурскую.

В дисциплине «динамика без ласт» Садурская преодолела под водой 130 метров – установила личный рекорд и заняла четвертое место на турнире.

А вот в статике Садурская была второй. Она находилась под водой, не выныривая, 5 минут 37 секунд.

В общем зачете по итогам трех дисциплин харьковчанка заняла третье место.