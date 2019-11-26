Бывший боевик "Оплота", избивавший проукраинских активистов, сдался бойцу из Узбекистана

В Ташкенте прошел вечер смешанных единоборств ММА. В одном из боев дрались Нурсултан Разибоев из Узбекистана против украинца Артема Шокало из Харькова.

Шокало был одним из боевиков группиировки "Оплот", ведомой Евгением Жилиным.

В 2015 году в Донецке на турнир по смешанным единоборством он вышел в футболке "Оплот ДНР".

Шокало также известен, как бывший охранник гражданской жены Геннадия Кернеса.

В прошлом году ему было объявлено подозрение за участие в массовых беспорядках в Харьковской горсовете, произошедших 20 июня 2018 года.

9 мая 2019 года Артем Шокало бил проукраинских активистов в драке на Мемориале в харьковском Лесопарке. После чего представители "Национального корпуса" распространили информацию, что неизвестные "проведали" Шокало в спортзале, где он тренируется.

Что до боя в Ташкенте, Шокало изрядно напропускал в первых двух раундах, а затем, в начале третьей пятиминутки сдался - секунданты харьковчанина выбросили белое полотенце из-за полученной Шокало травмы челюсти.

Вот видео боя между Разибоевым и Шокало.