Бывший футболист донецкого "Шахтера" привел к историческому достижению свою китайскую команду

Бразилец Алекс Тейшейра, которого донецкий "Шахтер" продал в 2015 году в китайский "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов долларов, сделал невообразимое для своей нынешней команды, базирующейся в китайском городе Нанкин.

Завершился чемпионат Китая-2020 по футболу. В финале плей-офф, состоявшем из двух матчей, встречались чемпион семи последних сезонов "Гуанчжоу Эвергранд" и "Цзянсу Сунин".

Первый поединок, в котором хозяином поля был "Цзянсу Сунин", завершился вничью 0:0.

В ответном же матче Алекс Тейшейра" на 43-й минуте совершил впечатляющий сольный проход со своей половины площади и вышел один на один с вратарем команды-соперника. Защитник "Гуанчжоу Эвергранд". Хэ Чао ценой фола последней надежды остановил Тейшейру. Арбир при помощи VAR определил, что нарушение было до штрафной площади. Хэ Чао был удален, а футболист "Цзянсу Сунин".Эдер, имеющий итальянское и бразильское гражданства, со штрафного направил при помощи рикошена мяч в ворота "Гуанчжоу".

В самом начале второго тайма - на 47-й минуте забил и сам Алекс Тейшейра, удвоив счет.

Хозяева поля сумели один мяч сквитать.

В итоге - победа "Цзянсу Сунин".- 2:1, ставшего впервые в своей истории чемпоином Китая по футболу.