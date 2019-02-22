Бывший футболист харьковского "Металлиста" отобрал у арбитра желтую и красную карточку

Украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок, чьим последним клубом в Украине был харьковский "Металлист", весьма оригинально повел себя во время контрольного матча ФК "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Брест).

На 57-й минуте этого матча арбитр показал футболисту "Динамо" Сергею Кисляку первую желтую карточку. Кисляк выразил недовольство. Тут же получил вторую желтую и, соответственно, красную карточку.

Нойок, находившийся рядом, решил, что арбитр не прав. Александр не придумал ничего лучше, чем отобрать у судьи карточки обоих цветов. Правда, подержав их в руке, Нойок тут же вернул чужое.

Остается добавить, что до удаления Кисляка "Динамо" вело в счете 2:0. А после - пропустило дважды, и в итоге ничья 2:2.

Ниже, в видеообзоре матча, эпизод с удалением Кисляка и отбором Нойком у арбитра карточек начинается с 4:03.