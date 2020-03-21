Бывший футболист харьковского "Металлиста" принес победу белорусскому "Руху"

21 марта 2020 г. 12:42
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионат Беларуси по футболу, игнорируя коронавирус, проходит по расписанию и со зрителями.

Дебютантом новичка Высшей лиги команды "Рух" (Брест) является 25-летний украинский футболист Алексей Ковтун. В "Рух" он перешел из львовских "Карпат", а в 2013-2015 гг. Ковтун играл за молодежный состав харьковского "Металлиста" и успел провести один матч за основу "Металлиста" в Премьер-Лиге.

В 1-м туре чемпионата Беларуси брестский "Рух" играл в гостях против минского "Динамо" и одержал неожиданную победу - 1:0. При этом автором победного гола стал именно Ковтун, великолепно дебютировавший за "Рух".

На 26-й минуте матча после того, как Чиди Осучукву подал с углового, Ковтун замкнул навес, забив, как оказалось, победный гол.

Ниже, в видеообзоре матча "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) угловой, завершившися голом Ковтуна - с 55-й секунды.

Видео: 

Беларусбанк - Вышэйшая лiга. Дынама-Мінск – Рух

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