Бывший футболист харьковского "Металлиста" стал чемпионом Бельгии

16 мая 2020 г. 14:20
Автор: Виталий Лабскир
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В Бельгии принято окончательное решение не возобновлять прерванный чемпионат страны по футболу. Чемпион и призеры определены в соответствии с текущим положением команд в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии был остановлен в начале марта. На тот момент команды сыграли по 29 матчей.

В результате "Брюгге" стал чемпионом страны в 16-й раз в своей истории и в третий - за последние пять лет. Золотую медаль в составе "Брюгге" получает украинский футболист Эдуард Соболь, выступавший в 2015-16 гг. за харьковский "Металлист".

"Серебро" чемпионата Бельгии у "Гента". "Бронза" - у "Шарлеруа". В составе "Гента" в нынешнем сезоне играли трое украинских футболистов - Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

 

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