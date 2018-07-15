Бывший футболист харьковского "Металлиста" стал обладателем Суперкубка Польши, забив по голу в свои и чужие ворота

Украинский полузащитник Андрей Богданов, выступавший в сезоное 2014\15 гг. за харьковский "Металлист", устроил бенефис в матче за Суперкубок Польши, где его нынешняя команда "Арка" (Гдыня) встречалсь с варшавской "Легией".

Уже на 2-й минуте матча Богданов, прерывая фланговый прострел, умудрился срезать мяч в свои ворота.

Зато на 38-й минуте Богданов потрясающе исполнил штрафной удар, поразив ворота "Легии".

Автоголом (он ниже в видеообзоре матча на 20-й секунде) Богданов вывел "Легию" вперед - 1:0. Голом со штрафного (на 4:10 в видеообзоре) Богданов сделал счет ничейным - 2:2.

В итоге же "Арка" праздновала победу 3:2, причем все 5 голов были забиты в первом тайме, и стала обладателем Суперкубка Польши.