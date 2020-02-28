Бывший футболист харьковского "Металлиста" умудрился забить два гола в свои ворота в одном матче

Очень неудачный день для аргентинского футболиста Марко Торсильери, выступвшего с 2011 по 2015 гг. за харьковский "Металлист".

Ныне этот 32-летний центральный защитник из Аргентины выступает за боливийский "Вильстерманн". В 9-м туре чемпионата Боливии "Вильстерманн" встречался с командой "Сан-Хосе". Матч стал ужасом для Торсильери, забившем два автогола.

В первом случае Торсильери срезал бедром мяч в свои ворота после флангового прострела. Второй автогол Торсильери оказался еще более абсурдным. Марко отдавал пас назад своему вратарю, и голкипер умудрился пропустить мяч под ногой.

В итоге команда Торсильери потерпела поражение со счетом 1:2.

Ниже, в видеообзоре матча, первый автогол Торсильери - на 25-й секунде, второй - на 1:05.