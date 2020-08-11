Бывший футболист харьковского "Металлиста" забил гол в чемпионате Грузии

11 августа 2020 г. 18:39
Автор: Виталий Лабскир
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Атаку, в которой не смог отличиться один украинский футболист кутаисского "Торпедо", завершил взятием ворот другой.

В матче 9-го тура чемпионата Грузии между "Торпедо" (Кутаиси) и "Телави" на 43-й минуте Виталий Пономарь был готов нанести голевой удар, но защитник "Телави" "снял" в подкате мяч с ноги Пономаря. Но атака продолжилась, и Иван Бобко, выступавший в 2014-16 гг. за харьковский "Металлист" забил гол, открыв счет. Это второй гол Бобко за "Торпедо" в сезоне.

Во втором тайме "Телави" отыгрался, и матч завершился вничью - 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Бобко с 57-й секунды.

Видео: 

Torpedo Kutaisi 1-1 Telavi / Full Highlights / ტორპედო ქუთაისი 1-1 თელავი / სრული მიმოხილვა

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