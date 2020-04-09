Бывший футболист харьковского "Металлиста" забил гол в полуфинале Кубка Беларуси

09 апреля 2020 г. 13:29
Автор: Виталий Лабскир
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В Беларуси, продолжающей игнорировать угрозу распространения коронавиурса, сыграны первые матчи. В одной из пар "Динамо" (Брест), в стартовом составе которого вышли сразу три украинских футболиста - Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский, противостояло "Шахтеру" (Солигорск), главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.

Нойок, чьим последним клубом в Украине был харьковсий "Металлист", открыл счет уже на 6-й минуте матча мощным ударом с линии штрафной площади "Шахтера". При этом Милевский едва не помешал Нойоку пробить.

Вскоре "Динамо" счет удвоило. После паса Милевского отличился Павел Савицкий.

До финального свистка результат не изменился. "Динамо" победило 2:0 и сделало хороший задел перед ответным матчем в Солигорске.

Видео: 

Динамо (Брест) - Шахтьор (Солигорск) 2:0

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