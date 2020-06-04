Бывший футболист "Металлиста 1925" остался в запасе своего польского клуба в первом матче после карантина

В прошлом один из лидеров харьковского "Металлиста 1925" Сергей Наполов ныне претендует в составе познаньской "Варты" на выход в Экстраклассу - высшую лигу чемпионата Польши.

В Первой лиге польского чемпионата спустя почти три месяца после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновился турнир.

"Варта" играла в гостях против команды "ГКС Ястержебье" и одержала победу - 2:1. Это был матч 23-го тура. Наполов находился в заявке "Варты" на этот матч, однако весь поединок провел на скамейке запасных.

"Варта" идет в Первой лиге чемпионата Польши на 2-м месте, имея 46 очков. Столько же и у лидера - команды "Подбескидзе" из Бельско-Бялы. Первая и вторая команды по итоге чемпионата в Первой лиге выйдут в Экстраклассу.