Бывший футболист "Металлиста" показал ногу после крайне тяжелой травмы

Операция на разорванной связке прошла успешно.
Клуб американской лиги соккера "Портленд Тимберс" сообщил, что лидер команды аргентинец 32-летний Себастян Бланко успешно прооперирован в Орегонском амбулаторном хирургическом центре, и период восстановления займет, как ожидается, примерно 6 месяцев.
В ходе операции хирурги восстанавливали разорванную связку правого колена.
Эта тяжелейшая травма была получена на первой минуте матча чемпионата MLS против "Сиэтл Саундерс".
Бланко выложил в социальные сети послеорперационную фотографию в кругу семьи.
В период с 2011 по 2014 гг. Бланко выступал в чемпионате Украины за харьковский "Металлист".