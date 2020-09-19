Бывший футболист "Металлиста" показал ногу после крайне тяжелой травмы

Операция на разорванной связке прошла успешно.

Клуб американской лиги соккера "Портленд Тимберс" сообщил, что лидер команды аргентинец 32-летний Себастян Бланко успешно прооперирован в Орегонском амбулаторном хирургическом центре, и период восстановления займет, как ожидается, примерно 6 месяцев.

В ходе операции хирурги восстанавливали разорванную связку правого колена.

Эта тяжелейшая травма была получена на первой минуте матча чемпионата MLS против "Сиэтл Саундерс".

Бланко выложил в социальные сети послеорперационную фотографию в кругу семьи.

В период с 2011 по 2014 гг. Бланко выступал в чемпионате Украины за харьковский "Металлист".