Бывший футболист "Металлиста" показал ногу после крайне тяжелой травмы

19 сентября 2020 г. 16:53
Автор: Виталий Лабскир
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Операция на разорванной связке прошла успешно.

Клуб американской лиги соккера "Портленд Тимберс" сообщил, что лидер команды аргентинец 32-летний Себастян Бланко успешно прооперирован в Орегонском амбулаторном хирургическом центре, и период восстановления займет, как ожидается, примерно 6 месяцев.

В ходе операции хирурги  восстанавливали разорванную связку правого колена.

Эта тяжелейшая травма была получена на первой минуте матча чемпионата MLS против "Сиэтл Саундерс".

Бланко выложил в социальные сети послеорперационную фотографию в кругу семьи.

В период с 2011 по 2014 гг. Бланко выступал в чемпионате Украины за харьковский "Металлист".

 

 

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