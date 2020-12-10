Бывший футболист "Металлиста", реализовал спорный пенальти на 90+12-й минуте

Бразилец Диего Соуза, игравший в 2013-15 гг. за харьковский "Металлист", проявил мастерство и хладнокровие в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес.

Соуза, покинув "Металлист", продолжил свою клубную карьеру на родине. В этом сезоне он выступает за "Гремио" из Порту-Алегри.

В Кубке Либертадорес "Гремио" уже добрался до четвертьфинала, где его соперником является другой бразильский клуб - "Сантос" из Сан-Паулу.

В первом четвертьфинальном матче, проходившем на поле "Гремио", хозяева уступали со счетом 0:1, и арбитр добавил 6 минут к основному времени матча. На 90+5-й минуте после заброса в штрафную площадь "Сантоса" арбитр увидел игру рукой у футболиста "Сантоса" и назначил пенальти. Просмотр VAR судью не переубедил, хотя очень похоже, что мяч скорее угодил в плечо, чем в руку игрока "Сантоса".

В конце концов, 11-метровый был пробит аж на 90+12-й минуте. Хладнокровно реализовал пенальти именно Диего Соуза, и, таким образом, матч завершился вничью - 1:1. Через неделю ответный поединок уже на поле "Сантоса".

Ниже, в видеобзоре матча, ситуация с назначением спорного 11-метрового и его реализация Соузой, начиная с 4:30.