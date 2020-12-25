Бывший футболист “Металлиста” ударом бисиклетой принес победу своей бразильской команде

25 декабря 2020 г. 17:25
Автор: Виталий Лабскир
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Выступая за харьковский “Металлист”, Диего Соуза, пожалуй, так не забивал

В Кубке Бразилии по футболу нынче стадия полуфиналов. В одной из полуфинальных пар встречаются между собой “Гремио” и “Сан-Пауло”. За “Гремио” из Порту-Алегри играет Диего Соуза, выступавший в 2013-15 гг. за харьковский “Металлист”.

Именно Диего Соуза стал автором единственного засчитанного мяча (так как был еще гол из положения вне игры) в первом полуфинальном матче против “Сан-Пауло”. Причем Диего Соуза изловчился пробить через себя.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 1:40.

Так “Гремио” победил 1:0. Ответный поединок 31 декабря.

 

Видео: 

GRÊMIO 1 X 0 SÃO PAULO | MELHORES MOMENTOS | SEMIFINAL | COPA DO BRASIL 2020 | ge.globo

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