Бывший футболист “Металлиста” ударом бисиклетой принес победу своей бразильской команде

Выступая за харьковский “Металлист”, Диего Соуза, пожалуй, так не забивал

В Кубке Бразилии по футболу нынче стадия полуфиналов. В одной из полуфинальных пар встречаются между собой “Гремио” и “Сан-Пауло”. За “Гремио” из Порту-Алегри играет Диего Соуза, выступавший в 2013-15 гг. за харьковский “Металлист”.

Именно Диего Соуза стал автором единственного засчитанного мяча (так как был еще гол из положения вне игры) в первом полуфинальном матче против “Сан-Пауло”. Причем Диего Соуза изловчился пробить через себя.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 1:40.

Так “Гремио” победил 1:0. Ответный поединок 31 декабря.