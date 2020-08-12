Бывший футболист "Металлиста" выиграл турнир в американской лиге соккера

В американской лиге соккера (MLS) ныне выступает один футболист, который играл за харьковский "Металлист" - это аргентинский полузащитник Себастян Бланко. И именно Бланко вместе со своими одноклубниками по "Портленд Тимберс" оказался среди триумфаторов.

В силу специфики футбола в эпоху коронавируса, в MLS был проведен турнир “MLS is Back Tournament”. "Портленд" пробился в финал, и встретился в финальном матче с "Орландо Сити". К слову, все матчи (всего 51 за 45 дней - сначала на групповой стадии, затем с прямым выбыванием) проходили в Орландо при отстутствии зрителей.

И, вот, в финале "Портленд" одержал победуна "Орландо" - 2:1. Бланко вышел на поле в основном составе и был за менен на 89-й минуте. Это была уже тактическая замена, когда "Портленду" нужно было удержать минимальное голевое преимущество до финального свистка.