Бывший футболист "Металлиста" забил гол и вывел свою команду в полуфинал

02 августа 2020 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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Аргентинский полузащитник Себастян Бланко, выступавший с 2011 по 2014 гг. за харьковский "Металлист", уже в двух матчах от того, чтобы стать чемпионом США.

В американской лиге соккера (MLS), где нынешний сезон проходит из-за короновируса по усеченному варианту, сыграны четвертьфиналы. В одном из четвертьфинальных матчей команда Себастьяна Бланко "Портленд Тимберс" встречалась с "Нью-Йорк Сити".

В середине первого тайма после пенальти, реализованного Хесусом Мединой, "Нью-Йорк" повел в счете - 1:0. Незадолго же до перерыва крайне важный мяч провел Бланко, послвший с бильярдной точностью мяч в угол ворот соперников. Этот гол (ниже в видеообзоре матча гол Бланко на 45-й секунде) подвел итог первому тайму - 1:1. Во второй половине матча забитыми мячами отметились футболисты "Портленда" Диего Валери и Анди Поло.

В итоге 3:1, и "Портленд Тимберс" вышел в полуфинал, где сыграет против "Филадельфии Юнион".

Видео: 

Portland Timbers vs New York City FC Full Highlights | 2020 MLS Is Back Tournament

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