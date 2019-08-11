Бывший футболист "Металлиста" забил гол в американской лиге сокккера

Аргентинец Себастьян Бланко, выступавиший с 2011 по 2014 гг. за харьковский "Металлист", поспособствовал победе своей нынешней американской команды "Портленд Тимберс".

В календарном матче MLS "Портленд" приниимал "Ванкувер Уайткэпс" и одержал победу со счетом 3:1.

Бланко открыл счет мощным ударом на 27-й минуте матча. Ниже, в видеообзоре, этот гол на 45-й секунде.

Следует еще обратить внимание на гол-красавец, забитый в этом поединке фуболистом "Ванкувера" Тео Баиром. Он поразил ворота "Портленда" ударом с лёта и при этом еще и с разворота. Видео этого гола на 1:20.