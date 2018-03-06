Бывший футболист "Металлиста" Жажа спас свою команду из Таиланда от поражения

06 марта 2018 г. 18:02
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Бразильский футболист Жажа Коэльо, выступавший ранее за харьковский "Металлист" стал регулярно забивать в чемпионате Таиланда за "Муангтонг Юнайтед".

В 5-м туре чемпионата Таиланда "Мунгтонг" принимал команду "Чианграй Юнайтед".

Команда Жажи, пропустив гол в начале первого тайма, отыгралась в конце первой половины встречи. В голевой атаке Жаже хватило одного касания, чтобы нанести прицельный удар и поразить ворота соперника.

В итоге матч завершился вничью - 1:1. Жажа забивает уже во тором матче кряду. Из пяти голов, забитых "Муангтонгом Юнайтед" в пяти турах, два - на счету Жажи. А его команда, набрав 7 очков, идет на 6-м месте.

Ниже в видеообзоре матча "Муангтонг Юнайтед" - "Чианграй Юнайтед" гол Жажи на 5:30.

Видео: 

FULL HIGHLIGHTS: SCG Muangthong United vs Chiangrai United 1-1 Toyota Thai League 2018,03/03/2018

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