Бывший футболист "Металлиста" Жажа спас свою команду из Таиланда от поражения

Бразильский футболист Жажа Коэльо, выступавший ранее за харьковский "Металлист" стал регулярно забивать в чемпионате Таиланда за "Муангтонг Юнайтед".

В 5-м туре чемпионата Таиланда "Мунгтонг" принимал команду "Чианграй Юнайтед".

Команда Жажи, пропустив гол в начале первого тайма, отыгралась в конце первой половины встречи. В голевой атаке Жаже хватило одного касания, чтобы нанести прицельный удар и поразить ворота соперника.

В итоге матч завершился вничью - 1:1. Жажа забивает уже во тором матче кряду. Из пяти голов, забитых "Муангтонгом Юнайтед" в пяти турах, два - на счету Жажи. А его команда, набрав 7 очков, идет на 6-м месте.

Ниже в видеообзоре матча "Муангтонг Юнайтед" - "Чианграй Юнайтед" гол Жажи на 5:30.