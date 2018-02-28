Бывший футболист "Металлиста" Жажа забил первый гол за свою новую команду из Таиланда

28 февраля 2018 г. 16:54
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Этой зимой бывший футболист харьковского "Металлиста" бразилец Жажа сменил одну таиландскую команду "Бурирам Юнайтед" на другую - "Муангтонг Юнайтед". И, вот, в 3-м туре чемпионата Таиланда-2018 Жажа открыл счет своим голам за "Муангтонг".

На 29-й минуте матча "Эйр Форсе Централ" - "Муангтонг" Жажа начал голевую атаку, отдав пас партнеру на противоположный фланг, открылся у ворот соперника и головой замкнул навес.

Гол Жажи стал единственным в этом матче. "Муангтонг" победил - 1:0.

Следует добавить, что сегодня у Жажи день рождения. Ему исполнилось 32 года, и "Мунгтонг Юнайтед" специальным постером поздравил Жажу с днем рождения.

Видео: 

Air Force Central vs Muangthong 0-1 Highlights -Toyota Thai Premier League 2018

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