Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" уволен с поста главного тренера "Мариуполя"

Александр Севидов больше не является главным тренером футбольного клуба "Мариуполь".

Севидов уволен с аргументом "различие во взглядах с руководством клуба в вопросах стратегии развития".

Севидов принял "Мариуполь", называвшийся ранее "Ильичевцем", в минувшем сезоне и вывел команду в Премьер-Лигу. Ныне "Мариуполь" пребывает в лидирующей групе элитного дивизиона украинского футбола.

Вместо Севидова возглавит "Мариуполь" Александр Бабич, уволенный недавно с поста главного тренера одесского "Черноморца".

До "Мариуполя" Севидов возглавлял агонизирующий "Металлист".