Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" уволен с поста главного тренера "Мариуполя"

22 сентября 2017 г. 13:51
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Александр Севидов больше не является главным тренером футбольного клуба "Мариуполь".

Севидов уволен с аргументом "различие во взглядах с руководством клуба в вопросах стратегии развития".

Севидов принял "Мариуполь", называвшийся ранее "Ильичевцем", в минувшем сезоне и вывел команду в Премьер-Лигу. Ныне "Мариуполь" пребывает в лидирующей групе элитного дивизиона украинского футбола.

Вместо Севидова возглавит "Мариуполь" Александр Бабич, уволенный недавно с поста главного тренера одесского "Черноморца".

До "Мариуполя" Севидов возглавлял агонизирующий "Металлист".

 

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