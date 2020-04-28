Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" отстранен от футбола на 5 лет за договорные матчи

Оглашено официальное решение контрольно-дисциплинарного комитета украинской ассоциации футбола по делу ФК "Сумы". Одним из фигурантов дела о договорных матчах "Сум" является Александр Севидов, числившийся консультантом в этом клубе. В 2015/16 гг. Севидов был главным тренером харьковского "Металлиста".

ФК «Сумы» лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.).

Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 5 пять лет и еще на 5 пять лет условно с установлением испытательного срока 2 два года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Сергей Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), Сроком на 3 года и на 2 года условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 3 года.

Футболистам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 1 год.

Футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 6 месяцев (которые он фактически отбыл) и на 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

Футболистам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколию, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 1 год условно с установлением им испытательного срока 2 года.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном комитете украинской ассоциации футбола не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.