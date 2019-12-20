Бывший главный тренер киевского "Динамо" возглавил российский клуб

Александр Хацкевич представлен в качестве главного тренера волгоградского "Ротора".

Как сообщил официальный сайт "Ротора", сегодня утром белорусский специалист посетил Мамаев Курган и «Волгоград Арену». Во время экскурсии по главной высоте России Александр Хацкевич и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а затем отправились на стадион, где прошла официальная процедура подписания контракта.

В тренерский штаб Хацкевича, уволенного в этом сезоне с поста главного тренера киевского "Динамо", вошел в "Роторе" один из его помощников по работе в Киеве Максим Шацких.