Бывший главный тренер киевского "Динамо" возглавил российский клуб

20 декабря 2019 г. 17:03
Автор: Виталий Лабскир
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Александр Хацкевич представлен в качестве главного тренера волгоградского "Ротора".

Как сообщил официальный сайт "Ротора", сегодня утром белорусский специалист посетил Мамаев Курган и «Волгоград Арену». Во время экскурсии по главной высоте России Александр Хацкевич и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а затем отправились на стадион, где прошла официальная процедура подписания контракта.

В тренерский штаб Хацкевича, уволенного в этом сезоне с поста главного тренера киевского "Динамо", вошел в "Роторе"  один из его помощников по работе в Киеве Максим Шацких.

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