Бывший пилот "Формулы-1", потерявший ноги, угодил в тяжелую аварию на ручном велосипеде

Во впечатляющей карьере итальянца Алекса Дзанарди случилась вторая тяжелейшая авария. Он вновь на грани жизни и смерти.

Во время соревнований на ручных велосипедах 53-летний Дзанарди выехал на встречную полосу и на скорости 50 км/ч врезался в припаркованный грузовик грузовик. Дзанарди получил черепно-мозговую травму. Ему сделана операция на мозге, спортсмен находится в реанимации в состоянии комы. При этом состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Дзанарди - в прошлом гонщик "Формулы-1" и других гоночных серий. В 2001 году во время автомобильной гонки в Германии Дзанарди в тяжелейшей аварии потерял обе ноги. Выжив и пройдя программу реабилитации, он даже без ног сумел вернуться в автогонки.

Кроме того Дзанарди увлекся ручным велосипедом и выиграл по две золотые медали на Паралимписких играх в 2012 и 2016 гг.