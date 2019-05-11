Бывший соперник Кличко капитулировал в бою с Дычко

48-летний американский боксер-cупертяж Рэй Остин все никак окончательно не завершит свою карьеру, пик которой пришелся на 2007-й год, когда Остин дрался в чемпионском бою против украинца Владимира Кличко. Кличко на тот момент владел поясами чемпиона мира по версиям IBF и IBO и нокаутировал Остина.

В 2016-м году Остин после двух поражений кряду, казалось, повесил перчатки на гвоздь. Но после более чем двух с половиной лет перерыва в 2019-м году вновь вернулся в ринг.

В феврале Остин потерпел поражение от перспективного кубинца, проживающего в США Роберта Альфонсо. И, вот, сейчас вновь провел бой и опять проиграл. На сей раз - многообещающему 28-летнему супертяжу из Казахстана Ивану Дычко.

Дычко дважды становился бронзовым олимпийским призером - в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В последние два года он боксирует в профессионалах. Бой против Дычко против Остина, состоявшийся в Голливуде, стал для боксера из Казахстана восьмым на профессиональном ринге. Семь предыдущих Дычко занчивал победами нокаутом. Так вышло и на сей раз. Правда, нокаут оказался техническим. В третьем раунде изрядно нахватавшийся ударов Остин показал, что у него болит рука. Рефери остановил поединок, и так и не возобновил, присудив Дычко победу техническим нокаутом.