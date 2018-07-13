Бывший вратарь харьковского "Металлиста" забил гол ударом от своих ворот

13 июля 2018 г. 12:47
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Известный украинский вратарь Игорь Шуховцев, завершивший свою спортивную карьеру в харьковском "Металлисте", забил невероятный гол в ветеранском турнире Kyiv Football Cup-2018.

Шуховцев играл за команду за одесскую команду "Аркадия-Аваль". В полуфинальном матче против ветеранской сборной Армении Шуховцев выбил мяч от своих ворот и угодил, аккурат, в верхний угол ворот армянской сборной. Правда, следует отметить, что матч проходил на поле, меньше стандартных размеров.

Ниже, в обзоре матча, гол Шуховцева на 1:10. Сам матч завершился победой одесской команды 3:1. 

Остается добавить, что "Аркадия-Аваль", в конце концов, выиграла Kyiv Football Cup-2018, а Шуховцев был признан лучшим вратарем турнира.

 

Видео: 

Обзор матча | полуфинал Аркадия-Аваль (Одесса) 3-1 Сборная Армении

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