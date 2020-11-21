Бывший вратарь сборной Украины по футболу принял участие в потасовке в матче чемпионата Латвии

Экс-вратарь сборной Украины, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Рыбка, выступающий за команду «Лиепая», поспособствовал досрочному определению чемпиона Латвии по футболу и продемонстрировал свою злость.

В чемпионате Латвии по футболу сыгран пропущенный поединок 22-го тура между футбольными клубами «Лиепая» и РФШ (Рига). РФШ в случае победы оставался в чемпионской гонке, но победу одержал «Лиепая» - 1:0, и чемпионом Латвии-2020 досрочно, за два тура до финиша чемпионата страны, стал футбольный клуб «Рига».

За ФК «Рига» выступает один украинец – Роман Дебелко, а еще один – Вячеслав Шарпар находился в команде до начала ноября. «Рига» становится чемпионом Латвии уже третий сезон подряд.

Возвращаясь же к матчу «Лиепая» - РФШ, у Рыбки в первом тайме было немного работы, а во втором, утеплив голову шапкой, украинский вратарь сделал несколько блестящих сейвов.

Победный гол на 81-й минуте забил бразильский легионер «Лиепая» Луис Пауло Хиларио. А на 89-й минуте возникла потасовка, в которой сильно разозлившийся Рыбка едва не побил сразу нескольких футболистов РФШ.

Остается еще добавить, что команда Александра Рыбки «Лиепая» идет в чемпионате Латвии на 5-м месте и в оставшихся двух турах еще имеет шансы подняться на одну либо даже две строчки в турнирной таблице.