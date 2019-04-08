C красными карточками, овертаймом и серией пенальти. "Шахтер" и "Динамо" определили в Харькове полуфиналиста Кубка Украины

В Харькове состоялся "досрочный финал" Кубка Украины по футболу. Волей жребия в 1/4 финала сошлись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Основное время завершилось вничью 1:1. Забивали Денис Гармаш за "Динамо" и Жуниор Мораес за "Шахтер". Они же во втором тайме с небольшим интервалом во времени были удалены с поля.

В овертайме обошлось без голов, а серию послематчевых пенальти выиграл "Шахтер" - 4:3.

Помимо "Шахтера" в полуфинал Кубка Украины вышла луганская "Заря", а также две команды первой лиги - СК "Днепр-1" и "Ингулец" из Петрово.