 

C нокдауном и за явным преимуществом. Ломаченко одолел Кэмпбелла

01 сентября 2019 г. 13:04
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко к двум своим чемпионским поясам по версиям WBA и WBO добавил третий - по версии WBC.

Третий чемпионский пояс Ломаченко добыл в Лондоне, победив британца Люка Кэмпбелла.

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун. Кэмпбелл откровенно выживал в 12-м раунде, но все же продержался до гонга.

В итоге Ломаченко одержал безоговорочную победу по очкам. На двух записках судей было 119-108, на тертьей - 118-109.

После боя Василий сказал, что был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Однако главное, что одержана победа, пусть и по очкам. Также Ломаченко отметил, что главное неудобство для него представляли длинные руки Кэмпбелла.

Видео: 

Vasiliy Lomachenko vs Luke Campbell - Fight Highlights

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