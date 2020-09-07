C объяснением в любви и файер-шоу. В Харьков вернулся большой футбол с яркими эмоциями

В этом сезоне Харьков в профессиональном футболе представлен двумя командами - "Металлистом 1925" в Первой лиге и "Металлом" - во Второй.

"Металлист 1925" взял старт в Первой Лиге украинского футбола домашним матчем против "Нивы" из Тернополя. После того, как команды вышли на поле, произошло кое-что необычное. Футболист харьковской команды Антон Савин пошел к боковой линии, где его ждала любимая. "Ли, выйдешь за меня замуж?", - было написано на одежде футболиста-романтика. Вопрос был подкреплен кольцом и букетом из сто одной белой розы. Так родилась новая семья.

На футбольнольном же поле события развивались следующим образом: "Металлист 1925" открыл счет - первый гол в сезоне за харьковское команду забил бразилец Лукас. "Нива" еще в первом тайме отыгралась. Дмитрий Скакун сделал счет 1: 1. Так матч и закончился. При этом "Металлист 1925" скорее потерял два очка, чем взял одно.

Валерик Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Как это ни банально звучит, и многие об этом говорят, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. У нас сегодня были помимо одного забитого мяча еще 4-5 хороших возможностей отличиться. Но, наверное, удача была не на нашей стороне.

Следует отметить, что для "Металлиста 1925" это был первый домашний матч со зрителями с начала эпидемии коронавируса. По официальным данным болельщиков было 1803. При этом наиболее шумно и ярко выглядела Северная трибуна, где находятся секторы ультрас. В конце матча ультрас "зажгли". От файеров сектор стал красным. Такой атмосферы здесь уже давно не было.

Между тем в Черкассах матчем против местного "Днепра" начала свое выступление во Второй лиге украинского футбола новая харьковская профессиональная команда "Металл". По именам исполнителей, собранных в этом коллективе, "Металл" выглядит фаворитом дивизиона. В поединке против "Днепра" проблем, действительно, не возникло. Сначала голевым дублем отметился капитан команды Руслан Фомин. И еще по голу провели Владислав Нехтий и Николай Ярош. В итоге вышла разгромная победа "Металла" 4:0.