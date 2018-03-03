C Уайлдером случилась истерика после дуэли взглядов

03 марта 2018 г. 17:26
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В Нью-Йорке проведены последние публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взглядов перед боем за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером, который будет отстаивать свой чемпионский титул, и беглым кубинцем Луисом Ортисом.

Ортис завесил на 109,4 кг. Уайлдер показал рекордно низкий для себя вес за все время выступления в супертяжелом дивизионе - 97,4 кг.

Затем состоялась дуэль взлядов и позирование для фотографов.

В какой-то момент с Уайлдером случилась истерика - он вдруг издал истошный крик. На что Ортис стал бить себя в грудь и снисходительно улыбаться.

 

Видео: 

DEONTAY WILDER & LUIS ORTIZ SHARE STONE COLD STARES DURING FINAL FACE OFF! FULL WEIGH IN VIDEO

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