Cамое яркое событие финала Лиги Чемпионов. Подробности о женщине, выбежавшей на футбольное поле

Во время получившегося весьма унылым финального фктбольного матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), не обошлось без женщины.

В первом тайме на поле выбежала мадам с грудью приличных размеров. Он была поймана в центральном круге.

Стрикером, а в данном случае стрикершей (так называют хулиганов, выбегающих, зачастую голыми, на поле во время футбольных и не только матчей) на сей раз оказалась американская модель Кинси Волански.

На ней был купальник с надписью Vitaly Uncensored. Так стрикерша сделала рекламу своему российскому другу Виталию Здоровецкому, у которого в социальных сетях есть блог с аналогичным названием, в котором много видео с соблазнительными девушками.

Здоровецкий уже публично восхитился поступком Волански на финале Лиги Чемпионов и сообщил, что хочет на ней жениться.

К слову, сам Здоровецкий "отличился" стрикерством на финальном матче чемпионата мира-2014 по футболу между сборными Германи и Аргентины. Тогда россиянин выскочил на поле, подбежал к немецкому футболисту Бенедикту Хеведесу и стал его целовать.

С тех пор Здоровецкий получил пожизненный запрет на посещение футбольных матчей за пределами России.