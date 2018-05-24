"Cаша Горяинов!" Прощальный матч "Легенды 29". Большой праздник с двумя ложками дегтя

"Са-ша Го-ря-и-нов!" Эта кричалка, известная в Харькове даже тем, кто не очень интересуется футболом, звучала на главной спортивной арене Харькова. Более 20 000 зрителей пришли на прощальный матч легенды харьковского футбола Александра Горяинова.

Такого желто-синего моря не было возле и на ОСК "Металлист" уже несколько лет - с тех времен, когда футбольный клуб "Металлист" де-факто прекратил свое существование. 22 тысячи зрителей пришли понастольгировать и увидеть того, кого в футбольных кругах зовут "Легенда 29". Футболисты сборной "звезд украинского футбола" и сборной "друзей Горяинова" создали живой коридор, по которому вышел он. Со своими дочерью и сыном.

На прощальный матч Александра Горяинова пришли также представители власти.

Юлия Светличная, губернатор:

Я буду инициировать и подавать президенту Украины предложение о награждении Вас орденом за заслуги.

Есть неписаное правило, что подобные выставочные матчи заканчиваются ничейными результатами. И при этом обычно бывают крайне результативными. Однако, этот поединок большим количеством голов не порадовал. Все же это был матч в честь вратаря. Однако без забитых мячей не обошлось. По иронии судьбы за сборную "звезд украинского футбола" забил Горяинову Руслан Ротань - футболист, который в свои лучшие годы играл в "Днепре " - злейшем враге харьковского" Металлиста "на футбольном поле.

Далее по классике жанра команда "друзей Горяинова" должна была отыграться. Сделано это было крайне трогательно. Марко Девич - тот, кого во времена его выступлений в "Металлисте" называли "первым после Бога", заработал пенальти. Сразу после этого произошла замена. Вместо вратаря Горяинова вышел полевой игрок с футболкой под 29-м номером и фамилией Горяинов . Это был сын "Легенды 29" - Алексей Горяинов. И именно Алексей реализовал пенальти, забив гол лучшему на сегодня украинскому вратарю Андрею Пятову.

Именно по такому сценарию матч закончился вничью 1:1.

Далее Олекасндра Горяинова его партнеры по команде и друзья-соперники подбрасывали в воздух, говорили комплименты и делились воспоминаниями.

Марко Девич, бывший футболист "Металлиста":

Может быть у нас было в команде много латиноамериканцев, много звезд, которым давали большое внимание, акцент, но Саша свою работу делал максимально профессионально и очень помогал "Металлисту" в этих золотых временах.

Александр Бабич , бывший футболист "Металлиста":

Ну, я не думаю, что он переживал. Опытный вратарь, и я помню момент, когда мы играли с "Эвертоном", и я "привез" два пенальти, и он отбил. Он тоже не переживал тогда. Тут в плане психологии у него все нормально.

Мирон Маркевич, бывший главный тренер "Металлиста":

Він дійсно в нас був таким палочкой-виручалочкой, і протягом дев'яти років, що я з ним працював, він дуже багато зробив для "Металіста".

К сожалению, в этом большом футбольном празднике, которым стал прощальный матч Горяинова, не обошлось без ложки дегтя. Или даже двух. Во-первых, зрители, прорвав кордоны стюардов, массово выбежали на поле и не дали Александру осуществить после игры круг почета. Во-вторых, сам Горяинов после матча так и не вышел к прессе, сразу отбыв на банкет.