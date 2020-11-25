Cборная Украины по футболу получила техническое поражение. УАФ намерена судиться

25 ноября 2020 г. 19:03
Автор: Виталий Лабскир
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Апеляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины по футболу техническое поражение 0:3 в несостоявшемся матче Лиги Наций против сборной Швейцарии. Это значит, что Украина вылетает из элитного дивизиона Лиги Наций.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) категорически не согласна с таким вердиктом апеляционного комитета УЕФА.

Официальный сайт УАФ цитирует своего вице-президента Юрия Записоцкого:

После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г.. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью.

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