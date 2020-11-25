Cборная Украины по футболу получила техническое поражение. УАФ намерена судиться

Апеляционный комитет УЕФА присудил сборной Украины по футболу техническое поражение 0:3 в несостоявшемся матче Лиги Наций против сборной Швейцарии. Это значит, что Украина вылетает из элитного дивизиона Лиги Наций.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) категорически не согласна с таким вердиктом апеляционного комитета УЕФА.
Официальный сайт УАФ цитирует своего вице-президента Юрия Записоцкого:
После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г.. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью.