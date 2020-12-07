Cборная Украины по футболу узнала соперников по отборочному циклу к ЧМ-2022

07 декабря 2020 г. 19:55
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялась жеребевка европейских сборных в отборе на чемпионат мира 2022 года, финальная часть которого состоится в Катаре.

Сборная Украины "сеялась" из второй корзины и попала в группу "D" вместе со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.

Прямые путевки получат в Катар победители каждой из десяти групп. 10 команд, занявших 2-е места вместе еще с двумя сборными из Лиги Наций проведут две стадии плей-офф по итогам которых определятся три сборные - финалистки ЧМ-2022.

Таким образом квота от Европы - 13 сборных будет заполнена 10-ю командами, занявшими первые места в группах, и тремя победителями двуступенчатой стадии плей-офф.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

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