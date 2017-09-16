Cборная Украины выиграла в Кубке Дэвиса у сборной Израиля

Сборная Украины по теннису сумела сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В матче плей-офф за сохранение прописки в этом дивизионе Украина встречалась против Израиля.

После двух одиночных побед в первый день матча, добытых Александром Долгополовым и Ильей Марченко, Сергей Стаховский с Денисом Молчановым победили в парном поединке, одолев в тяжелейших пяти сетах Дуди Селу и Джонатана Эрлиха - 7:5, 7:6, 1:6, 3:6, 7:6.

Таким образом, Украина победила Израиль - 3-0 и необходимость проводить два одиночных матча воскресенья отпала.