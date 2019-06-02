Cенсация в чемпионском бою супертяжей. Джошуа нокаутирован

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа, не знавший доселе поражений на профессиональном ринге, вышел на бой против мексиканца Энди Руиса обладателем чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Четырежды побывав в нокдаунах, Джошуа сенсационно проиграл.

Перед этим боем, который состоялся в Нью-Йорке, Джошуа считался безоговорочным фаворитом. В 3-м раунде он отправил Руиса в нокдаун. Но в том же третьем раунде Руис перехватил инициативу и, в свою очередь, дважды уронил Джошуа.

В 7-м раунде Руис еще дважды отправлял Джошуа в нокдауны. После последнего британец не изъявлял особого желания продолжать бой, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Руиса нокаутом.

Таким образом, Руис завоевал сразу четыре чемпионских пояса, став, к тому же первым мексиканцем - чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Вероятно, впреди матч-реванш.