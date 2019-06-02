Cенсация в чемпионском бою супертяжей. Джошуа нокаутирован

02 июня 2019 г. 11:54
Автор: Виталий Лабскир
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Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа, не знавший доселе поражений на профессиональном ринге, вышел на бой против мексиканца Энди Руиса обладателем чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Четырежды побывав в нокдаунах, Джошуа сенсационно проиграл.

Перед этим боем, который состоялся в Нью-Йорке, Джошуа считался безоговорочным фаворитом. В 3-м раунде он отправил Руиса в нокдаун. Но в том же третьем раунде Руис перехватил инициативу и, в свою очередь, дважды уронил Джошуа.

В 7-м раунде Руис еще дважды отправлял Джошуа в нокдауны. После последнего британец не изъявлял особого желания продолжать бой, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Руиса нокаутом.

Таким образом, Руис завоевал сразу четыре чемпионских пояса, став, к тому же первым мексиканцем - чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Вероятно, впреди матч-реванш.

Видео: 

Andy Ruiz Vs Anthony Joshua Knockout Highlights 2019

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