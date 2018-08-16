Cергей Валяев остается главным тренером харьковского "Металлиста 1925"

16 августа 2018 г. 11:48
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Улажена конфликтная ситуация в харьковском футбольном клубе первой лиги "Металлист 1925".

После того, как главній тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев заявил, что "скорее всего напишет заявление об уходе", по инициативе руководства клуба была созвана рабочая встреча.

На ней учредитель "Металлиста 1925" Сергей Стороженко сказал, что расценивает то заявление Валяева, как шантаж.

Валяев попросил прощения за свои чрезмерные эмоции, сказал, что готов находить компромисс и выразил желание продолжать работать главным тренером.

По итогам рабочей встречи Валяев и генеральный директор "Металлиста 1925" Владимир Линке пожали друг другу руки и тепло обнялись.

Таким образом, конфликт исчерпан. Сергей Валяев сохранил за собой пост главного тренера "Металлиста 1925".

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