Чем занимается в Харькове сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу, который находится на недельном сборе в Харькове провела единственное публичное мероприятие: главный тренер Андрей Шевченко вышел к прессе; первые 15 минут тренировки команды были открытыми для съемки.

Чтобы соблюсти защитные ограничени пресс-конференция главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко проходила на свежем воздухе - непосредственно у поля стадиона. Начал Шевченко из трагедии, постигшей украинское футбольное сообщество.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу:

В первую очередь я хочу почтить память нашего доктора - Антона Худаева. Это человек, который с первых дней работал вместе с нами. Я его еще знаю, как врача по национальной команде, будучи игроком. Это прекрасный человек. Нам действительно его не хватает. Земля ему пухом. Царство небесное. Мы всегда его будем помнить, как настоящего профессионала, как человека, который был, можно сказать, душой коллектива.

Что касается тренировочного процесса, сейчас он направлен на подготовку к турниру Лиги Наций. Сборная Украины, так же, как и все другие мировые сборные, в этом году еще не играла официальные матчи, потому что коронавирус "заморозил" большой футбол. В Лиге Наций, которая стартует для украинской сборной 3 сентября матчем против сборной Швейцарии, Андрей Шевченко признался, что собирается экспериментировать, ради поиска наиболее оптимального и боевого состава.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу:

Здесь, в Лиге Наций, я вижу возможность сегодня поэксперементировать. Дать возможность молодым футболистам проявить себя. Может будет через время - кто-то из них подойдет и на чемпионат Европы, и на квалификацию. Поэтому мы создаем сейчас такую конкуренцию. Поэтоу не просто так были вызваны молодые футболисты. Из молодежки в тоже время. Мы их протестируем. Посмотрим.

В первые два дня харьковского сбора в сборной Украины было по одной тренировке дней, а также теория. С сегодняшнего дня процесс становится более интенсивным - по две тренировки в день.