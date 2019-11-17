Чемпион Европы-2016 по футболу стал 17-м участником финальной части Евро-2020

Сборная Португалии, являющаяся действующим чемпионом Европы, лишь в заключительном туре отборочного цикла Евро-2020 сумела добыть путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Перед матчем Люксембург - Португалия все было в руках, точнее ногах португальцев. Победа гарантировала им 2-е место в группе "В", которую досрочно выиграла сборная Украины, и, соответственно, пропуск на Евро-2020.

Забив по голу до и после перерыва (отличились Бруно Фернандеш и Крисштиано Роналдо), поругальцы победили люксембуржцев 2:0 и стали 17-й сборной из 24-х, которые будут играть на Евро-2020.

Cписок сборных, успешно прошедших отбор, сейчас выглядит таким образом: от группы "А" - Англия и Чехия, от группы "В" - Украина и Португалия, от группы "С" - Германия и Нидерланды, от группы "Е" - Хорватия, от группы "F" - Испания и Швеция, от группы "G" - Польша и Австрия, от группы "Н" - Франция и Турция, от группы "I" - Бельгия и Россия, от группы "J" - Италия и Финляндия.