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Выборы 2019
Чемпион мира по боксу угодил в жуткую аварию
11 октября 2019 г. 12:38
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр
Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс разбился на своей машине "Феррари" в родном городе Далласе.
Спенс не справился с управлением, машину перевернуло несколько раз в воздухе, а сам боксер вылетел из нее и потерял сознание.
Спенс был госпитализирован. И, как показало обследование, на удивление, ничего себе не сломал. Правда, получил рваные раны лица и множественные ушибы различных частей тела.
Врачи прогнозируют, что в течение месяца боксер сможет полностью восстановиться.
Сама авария попала в объективы камер видеонаблюдения.
Видео:
Errol Spence, Jr. crash caught on camera
Video of Errol Spence, Jr. crash caught on camera
Раздел:
Спорт
Теги:
Спенс
авария
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Errol Spence, Jr. crash caught on camera
Чемпион мира по боксу угодил в жуткую...
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