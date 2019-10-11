 

Чемпион мира по боксу угодил в жуткую аварию

11 октября 2019 г. 12:38
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс разбился на своей машине "Феррари" в родном городе Далласе.
 
Спенс не справился с управлением, машину перевернуло несколько раз в воздухе, а сам боксер вылетел из нее и потерял сознание.
 
Спенс был госпитализирован. И, как показало обследование, на удивление, ничего себе не сломал. Правда, получил рваные раны лица и множественные ушибы различных частей тела.
 
Врачи прогнозируют, что в течение месяца боксер сможет полностью восстановиться.
 
Сама авария попала в объективы камер видеонаблюдения.
 
 
Видео: 

Errol Spence, Jr. crash caught on camera

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