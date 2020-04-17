Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

17 апреля 2020 г. 13:16
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В 1966 году сборная Англии единственный раз в своей истории сумела завоевать золотые медали чемпионов мира по футболу. В составе той сборной выступал Норман Хантер. Сегодня 76-летнего Хантера не стало. Он умер от коронавируса.

О том, что Хантер заболел коронавирусом и госпитализирован, официальный сайт футбольного клуба "Лидс" сообщил неделю назад. Хантер выступал за "Лидс" с 1962 по 1976 год, провел за это время более 500 матчей и являтся легендой "Лидса". Он дважды становился чемпионом Англии в составе "Лидса".

Сегодня официальный сайт "Лидса" разместил такую новость: "Лидс Юнайтед" опустошен, узнав о кончине клубной иконы Нормана Хантера в возрасте 76 лет. Норман был доставлен в больницу на прошлой неделе после того, как ему был поставлен диагноз COVID-19. И, несмотря на то, что он продолжал сражаться, к сожалению, проиграл свой бой сегодня утром. Смерть Хантера оставляет огромную дыру в семье "Лидс Юнайтед". Его наследие никогда не будет забыто. Мы соболезнуем семье Нормана и его друзьям в это очень трудное время".

 

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