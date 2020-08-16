Чемпион мира по смешанным единоборствам проткнул глаз сопернику

16 августа 2020 г. 13:00
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В Лас-Вегасе состоялся третий бой суперпротивостояния двух ведущих бойцов промоушена UFC.

 Американец Стипе Миочич дрался против своего соотечественника Даниэля Кормье. В их двух предыдущих боях соперники побеждали по разу.

И, вот, в третьем противостоянии Миочич победил по очкам, отстояв титул чемпиона UFC в супертяжелом весе.

41-летний Кормье еще до боя предупреждал, что это последний поединок в его карьере. Причиной же нынешнего поражения он назвал проблемы с левым глазом, который ничего не видел после того, как его Миочич проткнул пальцем.

При этом рефери никак не отреагировал на данный запрещенный удар.

 

Видео: 

Thoughts on the eye poke #UFC252

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53