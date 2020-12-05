Чемпион мира защитил свой титул, одержав 30-ю поебеду в 30-ти боях

Итог боя не стал неожиданностью.

В главном поединке вечера бокса в Лондоне британец Билли Джо Сандерс отстаивал свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) в бою против своего соотечественника Мартина Маррея.

За 25 секунд до завершения 4-го раунда Сандерс уронил Маррея, однако рефери почему-то не отсчитал нокдаун.

В конце концов бой прошел всю 12-тираундовую дистанцию, по итогам которых Сандерс победил по очкам единогласным решением судей: один дал 118-110, двое - по 120-109.

Для 31-летнего Билли Джо Сандерса эта победа стала юбилейной - 30-й в 30-ти боях на профессиональном ринге.