Чемпион страны определился в первом же туре после рестарта

Для завоевания золотых медалей понадобился всего один матч после выхода из коронавирусного карантина.

Чемпионат Сербии по футболу возобновился матчами 27-го тура.

В этом туре встретились две команды из Белграда - "Рад" и "Црвена Звезда". "Црвена Звезда", играя номинально в гостях, одержала разгромную победу - 5:0 и сразу же обеспечила себе титул чемпиона Сербии сезона 2019/2020 гг.

Дело в том, что из-за коронавируса чемпионат Сербии сокращен до 30-ти туров. При этом отменена последующая стадия плей-офф. Таким образом, за три тура до окончания национального чемпоината у "Црвены Звезды" стало 72 очка. Ближайший преследователь и непримиримый соперник белградский "Партизан" отстает на 11 очков. То есть "Црвена Звезда" теперь даже теоретически не досягаема.

Футболисты "Црвены Звезды" отпраздновали чемпионство сначала на пустом стадионе - у своей скамейки запасных. А затем вышли к болельщикам, которые ждали их с пиротехникой у входа на стадион.

"Црвена Звезда" стала чемпионом страны в 3-й раз подряд, в 7-й раз с момента проведения чемпионатов Сербии и в 31-й раз в истории, если вести статистику с югославских времен.