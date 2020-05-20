Чемпион страны - впервые в истории. Завершен еще один европейский футбольный чемпионат

20 мая 2020 г. 13:50
Автор: Виталий Лабскир

Коронавирус продолжает диктовать условия европейскому футболу.

Футбольные власти Уэльса приняли решение отказаться от возобновления чемпионата страны. Чемпионом принзнана команда, которая лидировала на начло марта, когда национальній чемпионат был приостановлен - это "Коннас Куэй Номадс". Эта команда впервые в своей истории стала чемпионом Уэльса.

Ранее национальные футбольные чемпионаты досрочно завершили такие европейские страны, как Нидерланды, Франция, Бельгия и Шотландия.

Пока две европейские страны возобновили прерванные футбольные национальные чемпинаты  - Германия и Эстония и еще две начали новые первенства - игнорирующая коронавирус Беларусь и Фарерские острова.

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