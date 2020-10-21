Чемпион Украины по хоккею определился в овертайме решающего 7-го матча плей-офф

Сезон 2019/20 гг. в украинском клубном хоккее наконец-то завершился. В финальной серии плей-офф до четырех побед были сыграны максимальные 7 матчей, при этом в решающем, 7-м, дело дошло до овертайма.

В противостоянии хоккейных клубов "Донбасс" и "Кременчуг" хоккеисты "Кременчуга" выиграли в овертайме 7-й поединок этой финальной серии - 3:2, а вместе с этим матчем и всю серию - 4-3.

ХК "Кременчуг" впервые в своей истории стал чемпионом Украины по хоккею, прервав гегемонию донецкого "Донбасса", длившуюся четыре предыдущих сезона.

Следует также отметить, что хоккеист "Кременчуга" Владимир Алексюк завоевал золотую медаль чемпиона Украины в составе уже четвертой команды.