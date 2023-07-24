Спорт

Чемпіонат міста з воркауту пройшов у Харкові

Автор Геннадій Семенов
17 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Чемпіонат Харкова зі стріт-воркауту відбувся 22 липня у міському торговельно-розважальному центрі.

Чемпіонат міста з воркауту пройшов у Харкові 7

У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата різного віку (від семи років і старше), йдеться на сайті міськради.

Залежно від категорії конкурсантам необхідно було на швидкість або витривалість виконати підтягування, присідання, віджимання від перекладини та підлоги, показати довільну програму на турніку та брусах.

Чемпіонат міста з воркауту пройшов у Харкові 9

Переможцям та призерам нагороди вручив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Чемпіонат міста з воркауту пройшов у Харкові 11

Він подякував учасникам за розвиток спорту в місті та побажав успіхів у подальших змаганнях.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше