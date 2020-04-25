Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершен. Чемпион не выявлен

Запрет на проведение любых спортивных мероприятий до 1 сентября, принятый властями Нидерландов, вынудил футбольной союз этой страны принять решение не доигрывать национальный чемпионат.

При этом решено не определять чемпиона Нидерландов. Борьба за "золото" велась, в первую очередь, между амстердамским "Аяксом" и АЗ из Алкмаара. У этих команд по 56 очков и им оставалось, если бы не коронавирус, провести по 9 матчей.

Также футбольный союз Нидерландов постановил, что никто не вылетает по итогам сезона из элитного дивизиона и никто не повышается в классе.

5 команд верхней части турнирной таблицы получили путевки в еврокубки в соответсвии со своим текущим положением. Но такое решение вызвало протест "Утрехта", который намерен судиться с футбольным союзом Нидерландов. Дело в том, что "Утрехт" с 41 очком идет на 6-м месте. При этом отставание от "Виллема II" составляет 3 очка, но при этом "Утрехт" провел на матч меньше, чем "Виллем II". К тому же "Утрехт" вышел в финал Кубка Нидерландов. Победа в финале, если бы таковой был проведен, открывала бы "Утрехту" путь в еврокубки, независимо от итогового места в турнирной таблице.